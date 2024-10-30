"النمر": النيكوتين يهدّد الشباب بجلطات القلب ويُستخدَم مؤقتاً للإقلاع عن التدخين

حذّر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من المخاطر الكبيرة المرتبطة باستمرار تعاطي النيكوتين لفترات طويلة، مؤكداً أنه يشكّل تهديداً خطيراً على صحة الشباب من خلال زيادة احتمالية الإصابة بجلطات القلب.
وأوضح "النمر"؛ أن النيكوتين يُعد سبباً مباشراً للجلطات، حيث يؤدي إلى إحداث جروحٍ في بطانة الشريان التاجي؛ ما يحفّز تراكم الصفائح الدموية والكوليسترول في تلك المنطقة، ويرفع من خطر انسداد الشرايين. وأضاف، أن الاستمرار في استخدام النيكوتين لفترة طويلة يزيد من تفاقم هذه المشكلة بشكلٍ كبير، مما يتطلب الحذر من هذه العادة الخطيرة.
وتابع "النمر"؛ أن استخدام منتجات النيكوتين قد يكون مفيداً إذا تمّ اللجوء إليها -بشكلٍ مؤقتٍ- وضمن خطة منظّمة للإقلاع عن التدخين، حيث تُعد أداة انتقالية تساعد المدخنين على التخلص التدريجي من الاعتماد على التبغ، وشدَّد على أهمية توجيه الشباب نحو بدائل آمنة وفعّالة للإقلاع عن التدخين، مع ضرورة متابعة طبية للتأكّد من عدم الوقوع في فخ الإدمان طويل الأمد على النيكوتين.