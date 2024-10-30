"النمر": النيكوتين يهدّد الشباب بجلطات القلب ويُستخدَم مؤقتاً للإقلاع عن التدخين

وتابع "النمر"؛ أن استخدام منتجات النيكوتين قد يكون مفيداً إذا تمّ اللجوء إليها -بشكلٍ مؤقتٍ- وضمن خطة منظّمة للإقلاع عن التدخين، حيث تُعد أداة انتقالية تساعد المدخنين على التخلص التدريجي من الاعتماد على التبغ، وشدَّد على أهمية توجيه الشباب نحو بدائل آمنة وفعّالة للإقلاع عن التدخين، مع ضرورة متابعة طبية للتأكّد من عدم الوقوع في فخ الإدمان طويل الأمد على النيكوتين.