أيهما أسوأ: الدهون أم السكر؟ دراسة تدّعي حسم الجدل

وفي بحثهم، الذي نُشر في مجلة الطب الباطني، تعاون باحثون من جامعة هارفارد في كامبريدج، ماساتشوستس، وجامعة تولين، في نيو أورلينز، لويزيانا، مع علماء صينيين، وجمعوا بيانات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي عن 371159 أمريكيًا، تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عامًا في بداية الدراسة.