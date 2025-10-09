حياتنا

إفطارك قد ينقذ حياتك.. خبراء تغذية: 6 أطعمة صحية تخفض ضغط الدم

يوصي خبراء تغذية بستة أطعمة محددة في وجبة الإفطار لتخفيض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، منها الشوفان والأفوكادو والزبادي اليوناني.

ووفقاً لتقرير على موقع " very well health"، فهناك ستة خيارات غذائية مثالية لوجبة الإفطار يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم، الذي يُعرف بـ"القاتل الصامت" بسبب عدم ظهور أعراضه رغم خطورة مضاعفاته.

ومن أبرز هذه الخيارات:

- الشوفان مع الفواكه والمكسرات، لغناه بالألياف والفيتامينات، حيث أظهرت الدراسات أنه يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

- بودنغ بذور الشيا، التي ترتبط حسب مراجعات علمية بانخفاض ضغط الدم عند تناولها بانتظام.

- سموذي الفواكه المدعم بزبدة المكسرات، حيث يُظهر البحث أن تناول البوتاسيوم يمكن أن يخفض ضغط الدم "بما يصل إلى 6 نقاط".

- توست الأفوكادو، الغني بالبوتاسيوم والدهون الصحية، حيث وجدت دراسة أولية انخفاض معدلات الضغط المرتفع بين من يتناولونه.

- الزبادي اليوناني مع الفواكه والمكسرات، حيث تشير دراسة واسعة إلى أنه قد يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم مقارنة بمنتجات الألبان الأخرى.

- عجة الخضروات، حيث يعد البيض جزءاً من نظام صحي للقلب، ولوحظ أن مستهلكيه يسجلون قراءات ضغط منخفضة نسبياً.

يُنصح بالتركيز على الأطعمة الكاملة وتجنب المنتجات الجاهزة الغنية بالسكر أو الملح.

وجبة الإفطار

