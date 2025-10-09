إفطارك قد ينقذ حياتك.. خبراء تغذية: 6 أطعمة صحية تخفض ضغط الدم

يوصي خبراء تغذية بستة أطعمة محددة في وجبة الإفطار لتخفيض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، منها الشوفان والأفوكادو والزبادي اليوناني.
ووفقاً لتقرير على موقع " very well health"، فهناك ستة خيارات غذائية مثالية لوجبة الإفطار يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم، الذي يُعرف بـ"القاتل الصامت" بسبب عدم ظهور أعراضه رغم خطورة مضاعفاته.
- الشوفان مع الفواكه والمكسرات، لغناه بالألياف والفيتامينات، حيث أظهرت الدراسات أنه يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول.
- بودنغ بذور الشيا، التي ترتبط حسب مراجعات علمية بانخفاض ضغط الدم عند تناولها بانتظام.
- سموذي الفواكه المدعم بزبدة المكسرات، حيث يُظهر البحث أن تناول البوتاسيوم يمكن أن يخفض ضغط الدم "بما يصل إلى 6 نقاط".
- توست الأفوكادو، الغني بالبوتاسيوم والدهون الصحية، حيث وجدت دراسة أولية انخفاض معدلات الضغط المرتفع بين من يتناولونه.
- الزبادي اليوناني مع الفواكه والمكسرات، حيث تشير دراسة واسعة إلى أنه قد يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم مقارنة بمنتجات الألبان الأخرى.
- عجة الخضروات، حيث يعد البيض جزءاً من نظام صحي للقلب، ولوحظ أن مستهلكيه يسجلون قراءات ضغط منخفضة نسبياً.
يُنصح بالتركيز على الأطعمة الكاملة وتجنب المنتجات الجاهزة الغنية بالسكر أو الملح.