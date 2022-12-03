رغم صعوبته.. فوائد صحية عظيمة للمشي للخلف تفوق الطريقة الطبيعية

بخلاف ما يعتقد غالبيتنا بأن المشي عملية سهلة، إلا أنها تتطلب في حقيقة الأمر تنسيقًا بين الأنظمة داخل الجسم، ويصبح الأمر أصعب عندما نسير إلى الوراء؛ إذ يتطلب ذلك وقتًا أطول حتى تتمكن أدمغتنا من معالجة المتطلبات الإضافية لتنسيق هذه الأنظمة.