توجه لأقرب منشأة طبية.. 5 نصائح لمصابي الربو خلال الأمطار بتوقيع "صحي الطائف"

وعدّد "صحي الطائف" طرق الوقاية من نواقل الأمراض خلال الأمطار من خلال استخدام الكريمات الطاردة للحشرات، ووضع شبك ضيق الفتحات على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات، وارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وتغطية الساقين في الأماكن المنتشر بها الحشرات.