توجه لأقرب منشأة طبية.. 5 نصائح لمصابي الربو خلال الأمطار بتوقيع "صحي الطائف"

نصح تجمع الطائف الصحي مصابي الربو باتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح خلال هطول الأمطار.
وشدد "صحي الطائف" على ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب التعرض للمطر والهواء البارد قدر الإمكان، وارتداء الكمامة في حال الضرورة.
وأضاف أن تغطية الأنف والرأس والفم عند الخروج أمر مطلوب، مع حمل واستخدام البخاخ الإسعافي والتأكد من تاريخ صلاحيته بشكل دائم.
وحث على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة طبية في حال تفاقم الأعراض وازرقاق الأطراف أو الشفتين واللسان، وعدم الاستجابة للبخاخ.
ودعا التجمعُ مصابي الربو إلى متابعة التوقعات الجوية الصادرة عن الأرصاد، والتواصل مع الطبيب لتعديل الخطة العلاجية إذا لزم الأمر.
وعدّد "صحي الطائف" طرق الوقاية من نواقل الأمراض خلال الأمطار من خلال استخدام الكريمات الطاردة للحشرات، ووضع شبك ضيق الفتحات على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات، وارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وتغطية الساقين في الأماكن المنتشر بها الحشرات.