دراسة تُحذِّر: الإفراط في إضافة الملح للطعام يؤدي إلى كارثة صحية

معظمنا يهوى وضع الملح على الطعام، ولا يستسيغه دون إضافة هذا العنصر الأبيض، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن تلك العادة قد تقود إلى كارثة صحية، وفقًا لـ"سبوتنيك".