قل لها "لا".. 6 أمور عليك رفضها في العيد تكشف عنها "الصحة" وتبرز بدائلها

وأضافت: "لا للسهر واحرص على نوم صحي لا يقل عن 8 ساعات"، و"لا للشوكولاتة بالحليب أو البيضاء واستبدالها بالشوكولاتة الداكنة"، و"لا لكثرة شرب القهوة واحرص على شرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء"، و"لا للألعاب النارية التي يطلبونها أطفالك واستبدلها بحضور عروض الألعاب النارية العامة".