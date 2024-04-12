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قل لها "لا".. 6 أمور عليك رفضها في العيد تكشف عنها "الصحة" وتبرز بدائلها

لا لكثرة شرب القهوة واحرص على شرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء
قل لها "لا".. 6 أمور عليك رفضها في العيد تكشف عنها "الصحة" وتبرز بدائلها

تحت وسم #يمديك، أبرزت وزارة الصحة 6 أمور ينبغي للأفراد مواجهتها في العيد ورفضها وتحدّيها بكلمة "لا".

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"؛ أن هذه الأمور الستة التي ينبغي تحاشيها في العيد تضمّ "الحلا الذي يزيد الوزن ويستبدل بالفواكه الطازجة"، و"الراحة من النادي، وتواجه بالاستمرار في النشاط البدني".

وأضافت: "لا للسهر واحرص على نوم صحي لا يقل عن 8 ساعات"، و"لا للشوكولاتة بالحليب أو البيضاء واستبدالها بالشوكولاتة الداكنة"، و"لا لكثرة شرب القهوة واحرص على شرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء"، و"لا للألعاب النارية التي يطلبونها أطفالك واستبدلها بحضور عروض الألعاب النارية العامة".

وزارة الصحة
عش بصحة

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