"مرق العظام".. حارق الدهون الفعال يمنحك فوائد غذائية لا تتوقعها

وبخصوص ما إذا كنت تحتاج إلى مرق العظام في نظامك الغذائي، قالت "ليغوس": "لا يوجد عنصر غذائي واحد يمثل تذكرة ذهبية لصحتنا، بل هو مزيج من الأشياء التي نقوم بها، والتي يمكن أن تدعم صحتنا على المدى الطويل، وقد يكون مرق العظام جزءًا من ذلك، لكنه ليس الجزء الوحيد".