استشاريون: الرياضة علاج مجاني يطيل العمر ويحمي من الأمراض

وأوضح الدكتور عبدالرحيم الشهري، استشاري المخ والأعصاب والطب الباطني، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن الرياضة لا تعني مشاهدة المباريات أو التعصب للأندية، ولا ترتبط بصالات الألعاب المكلفة أو المكملات الغذائية والمنشطات، بل هي "حركة منتظمة تبذل فيها جهدًا ملموسًا" يمكن ممارستها في المنزل أو الشارع دون تكلفة. وأضاف: "الأهم أن تصبح هدفًا يوميًا لا يمر يوم دون إنجازه، حتى لو كان أبسط صور النشاط".