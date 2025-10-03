استشاريون: الرياضة علاج مجاني يطيل العمر ويحمي من الأمراض

شدّد استشاريون في طب الأعصاب والباطنة والسكري على أن الرياضة هي الوسيلة الأهم للحفاظ على صحة أجهزة الجسم كافة، مؤكدين أنها لا تحتاج إلى تكاليف أو تجهيزات خاصة، بل يكفي الانتظام في أي نشاط بدني يرفع نبضات القلب.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم الشهري، استشاري المخ والأعصاب والطب الباطني، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن الرياضة لا تعني مشاهدة المباريات أو التعصب للأندية، ولا ترتبط بصالات الألعاب المكلفة أو المكملات الغذائية والمنشطات، بل هي "حركة منتظمة تبذل فيها جهدًا ملموسًا" يمكن ممارستها في المنزل أو الشارع دون تكلفة. وأضاف: "الأهم أن تصبح هدفًا يوميًا لا يمر يوم دون إنجازه، حتى لو كان أبسط صور النشاط".
كما أشار "الشهري" إلى أهمية النظام الغذائي المبني على الألياف ومضادات الأكسدة، مشددًا على أن الخضراوات الطازجة ذات الألوان الزاهية، والحبوب الكاملة، والبقوليات المعلبة خيارات صحية عالية الفائدة، في حين أن المنتجات المصنعة والمغلفة أقل قيمة غذائية.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف آل زاهب، استشاري أمراض السكري وطب الأسرة، أن الرياضة المنتظمة تحمي حتى المدخنين ومرضى الضغط والدهون، وتمنحهم عمرًا أطول من أشخاص أصحاء لا يمارسون أي نشاط. وبيّن، في رده على أحد متابعيه عبر منصة "إكس"، أن المشي نصف ساعة يوميًا لخمس مرات في الأسبوع يكفي، وكلما زاد الوقت كانت الفائدة أكبر.
وكشف "آل زاهب" أن الرياضة مع الغذاء الصحي تعدّ من أقوى الوسائل لتقليل خطر تحول مرحلة ما قبل السكري إلى السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 58%، مقارنة بـ 94% لعقار "مونجارو"، و73% لعقار "ويقوفي"، و31% لدواء "الميتفورمين".