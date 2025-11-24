بعد متابعة 12 ألف طفل .. دراسة صادمة: وقت الشاشة الطويل يغير حجم دماغ الأطفال ويزيد احتمالات الإصابة بنقص الانتباه

وفي الدراسة التي في دورية "Translational Psychiatry" ، تابع الباحثون بجامعة فوكوي 11 ألفاً و878 طفلاً (9-10 سنوات) لمدة عامين، مستخدمين تصويراً بالرنين المغناطيسي وتقييمات سلوكية. وتبين أن الاستخدام المفرط يرتبط بانخفاض حجم القشرة المخية الكلية، وتقلص مناطق اللغة والمكافأة والإدمان، مع إعاقة تطور سماكة القشرة في مناطق إدراكية حاسمة.