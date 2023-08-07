الشوفان.. وسيلة مضمونة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

أكدت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة فاسيليسا بونوماريوفا، أنه ومن أجل تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم يجب زيادة كمية الألياف الغذائية في النظام الغذائي اليومي إلى 30 غرامًا.
وقالت: تزيد الألياف الغذائية الذائبة من كمية الطعام وتساعد على انتظامه وتحسن عمل الأمعاء وبفضل ذلك تزيل السموم من الكبد، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون متعلقًا بتسمم الكبد، لأن هذه المادة الدهنية يتخلص منها الجسم عن طريق الكبد.
وأضافت الطبيبة، وفق صحيفة "إزفيستيا": الشعير والأرز البني والبروكلي والملفوف والخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مواد غنية بالألياف الغذائية، ولكن مع ذلك ننصح بتناول الشوفان من أجل تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، لأنه أيضًا يحتوي على بيتا غلوكان، الذي هو نوع من الألياف أيضًا.
وأردفت: يكفي تناول 60 غرامًا من نخالة الشوفان في اليوم لتخفيض مستوى البروتين الدهني المنخفض الكثافة "الكوليسترول الضار" ودهون الدم لأنها تحتوي على بيتا غلوكان.
وتابعت الدكتورة فاسيليسا بونوماريوفا: كلما كان مستوى معالجة حبوب الشوفان منخفضًا، كلما تكون نسبة بيتا-غلوكان فيها أعلى. وتشير إلى أن فطر شيتاكي وفطر مايتاكي ينسبان إلى المواد الغنية بالمواد المفيدة وتحتوى على بيتا-غلوكان.