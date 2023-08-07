الشوفان.. وسيلة مضمونة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

وقالت: تزيد الألياف الغذائية الذائبة من كمية الطعام وتساعد على انتظامه وتحسن عمل الأمعاء وبفضل ذلك تزيل السموم من الكبد، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون متعلقًا بتسمم الكبد، لأن هذه المادة الدهنية يتخلص منها الجسم عن طريق الكبد.