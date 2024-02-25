ليس حزناً عابراً.. "الصحة": 6 أعراض للاكتئاب.. وهذه الحالات تستلزم زيارة الطبيب

أوضحت وزارة الصحة أن الاكتئاب هو مرضٌ مثل بقية الأمراض، وليس مجرد حزنٍ عابرٍ، لكنه عبارة عن اضطرابٍ في المزاج يتسبّب في شعورك الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي تستمتع بها.
وأضافت "الصحة" أن المكتئب يشعر بفقدان الطاقة، والقلق والاضطراب، والنوم لفترات أطول أو أقصر، وتغيُّر في الشهية، وقلة التركيز، والتفكير في الانتحار.
ونصحت الوزارة في إنفوجرافيك لها نشرته "صحة جدة" اليوم، بزيارة الطبيب المختص في حالة مواجهة أعراض الاكتئاب لأغلب الوقت، وإذا كان سوء المزاج يؤثر في الحياة اليومية والعلاقات مع الآخرين، وعند التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.