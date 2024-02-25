ليس حزناً عابراً.. "الصحة": 6 أعراض للاكتئاب.. وهذه الحالات تستلزم زيارة الطبيب

ونصحت الوزارة في إنفوجرافيك لها نشرته "صحة جدة" اليوم، بزيارة الطبيب المختص في حالة مواجهة أعراض الاكتئاب لأغلب الوقت، وإذا كان سوء المزاج يؤثر في الحياة اليومية والعلاقات مع الآخرين، وعند التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.