تقرير "ملتقى أسبار" يشدد على أهمية التشخيص المبكر للوقاية من الاضطرابات النفسية

وأوضح التقرير أن تحويل النظام الصحي إلى نظام يعتمد على الرعاية الصحية الأولية سيكون له أثر عظيم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية النفسية، وهو ما يحدث حاليًا في النظام الصحي السعودي، لافتًا إلى ضرورة تهيئة مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات النفسية.