استطلاع: هذه الفئات هي الأكثر عرضة للاحتراق الوظيفي واستنزاف الطاقة

وفي حين أن هذه المخاوف لا تقتصر على فئة عمرية واحدة، إلا أن مستويات التوتر كانت مرتفعة بشكل استثنائي في صفوف الشباب الذين يشعرون أنهم أقل تحكمًا واستقرارًا في حياتهم المهنية وفق "سكاي نيوز عربية".