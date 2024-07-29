الحمل وضعف الامتصاص.. 4 أسباب لـ"فقر الدم الناتج عن نقص الحديد" وحلول

كشف تجمُّع القصيم الصحي، عن أهم 4 أسباب لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحمل، والحيض الغزير عند النساء، والعمليات، والنزيف الداخلي بسبب الأمراض أو الأدوية، من أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؛ حيث يفضل تناول مكملات الحديد أثناء فترة الحمل.
وأشار إلى أن نقص الحديد يحدث بسبب "عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد"؛ ما يحدث بعض الأمراض، مثل مرض السيلياك، أو إزالة جزء من الأمعاء.
وأبان، أنه في حالة "نقص الحديد في النظام الغذائي" يُفضل تناول الأغذية الغنية بالحديد، مثل: اللحوم والبيض والخضراوات الخضراء مع الأطعمة المعزّزة بحمض الفوليك.