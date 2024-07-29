الحمل وضعف الامتصاص.. 4 أسباب لـ"فقر الدم الناتج عن نقص الحديد" وحلول

وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحمل، والحيض الغزير عند النساء، والعمليات، والنزيف الداخلي بسبب الأمراض أو الأدوية، من أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؛ حيث يفضل تناول مكملات الحديد أثناء فترة الحمل.