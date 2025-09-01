عكس ما نعتقد.. دراسة: عقول المصابين بالتوحد ليست عاجزة بل "منظمة بشكل مختلف"

ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قال الدكتور موسى سوكونبي، المحاضر في الفيزياء الطبية: "ما وجدناه يشير إلى أن الأدمغة المصابة بالتوحد تستخدم استراتيجيات عصبية بديلة لم نبدأ بعد في فهمها بالكامل."