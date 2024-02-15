خبراء ينصحون به بدلاً من القهوة الصباحية.. لـ"مرق العظام" فوائد رائعة في بداية اليوم

يروج البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي أن استبدال فنجان من القهوة في الصباح الباكر بكوب من مرق (حساء) العظام، هو أفضل بكثير للحصول على النشاط والطاقة، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على الكافيين الذي تضر كثرته بصحة الإنسان.