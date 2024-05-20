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"عش بصحة": احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًّا للوقاية من الجفاف في الصيف

من أعراضه الشعور بالعطش والتعب وجفاف الفم والعينين وظهور بول أصفر داكن
"عش بصحة": احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًّا للوقاية من الجفاف في الصيف

حذَّرت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" من الإصابة بالجفاف خلال فصل الصيف، موضحة أهم الأعراض المصاحبة له، وكيفية الوقاية منه.

وفي التفاصيل، أوضح حساب "عش بصحة" خلال إنفوجراف على "إكس" أن الجفاف هو فقدان الجسم الماء أكثر مما يتناول، ومن أعراضه الشعور بالعطش والتعب، وجفاف الفم والشفاه والعينين، وظهور بول أصفر داكن ورائحة قوية.

وأضاف بأن من أسباب الجفاف: الحمى، وفرط التعرق، والقيء، والإسهال، والتبول الزائد. وللوقاية منه يجب شرب الماء عند الشعور بأي أعراض، وتناوُل الأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضراوات، والحفاظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًّا.

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