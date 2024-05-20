"عش بصحة": احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًّا للوقاية من الجفاف في الصيف

وأضاف بأن من أسباب الجفاف: الحمى، وفرط التعرق، والقيء، والإسهال، والتبول الزائد. وللوقاية منه يجب شرب الماء عند الشعور بأي أعراض، وتناوُل الأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضراوات، والحفاظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًّا.