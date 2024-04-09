كيف تحافظ على نشاطك في العيد؟.. 7 نصائح وتحذير لذوي الأمراض المزمنة

التمرين ضروري إذا كنت ترغب في الحفاظ على طاقتك وتطوير نظام مناعة أقوى، يمكن أن يؤثر تناول الطعام الثقيل في المهرجانات وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل على جسمك، التمارين الرياضية تحافظ على لياقتك البدنية، وتعزّز الدورة الدموية، وتزيل السموم من الجسم.