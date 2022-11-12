ركز على عينيه وارصد.. كيف تكتشف مبكرًا "إصابة طفلك بالتوحد"؟

ودرس الباحثون في جامعة مانشستر وجامعة أستراليا الغربية 103 أطفال تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و14 شهرًا، وأظهر جميعهم علامات مبكرة على التوحد، والتي يمكن أن تشمل: عدم الابتسام، أو الانزعاج الشديد من أصوات معينة، أو حركات متكررة، أو عدم التحدث مثل الأطفال الآخرين، أو الاتصال بالعين أو الاستجابة للمناداة بأسمائهم.