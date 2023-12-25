حمية غذائية ترضي ذوقك.. أفضل 10 أطعمة صحية كاملة الدسم لخسارة الوزن

تقول جيرفاسيو: "محتوى الدهون والألياف في البذور يسهم في الشعور بالامتلاء وتقليل فرص الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والألياف، على وجه الخصوص، تبطئ عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك الكربوهيدرات. وهذا يؤدي إلى إطلاق تدريجي للغلوكوز في مجرى الدم، ما يمنع الارتفاع السريع والانهيار في مستويات السكر في الدم، ما يؤثر على الجوع والرغبة الشديدة".