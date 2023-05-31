جدلية مرضى السكري والحلويات.. طبيبة روسية تفنّد الأسطورة الرئيسة

اعتبرت أخصائية في الجهاز الهضمي أن امتناع مرضى السكري تماماً عن تناول السكريات ليس أمراً مطلوباً؛ لافتة إلى أن الأشخاص الذين يعانون داء السكري عليهم تعديل نظامهم الغذائي ليصبح صحياً أكثر.
ونفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ؛ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، ضرورة امتناع مرضى السكري تماماً عن تناول الحلويات.
وقالت وفق "روسيا اليوم": "لا حاجة إلى التخلي تماماً عن تناول الحلويات المفضلة. لكن من المهم التقليل من تناولها، وكذلك السكر بصورة عامة. وبدلاً من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات "البسيطة" يجب تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات "المعقّدة" التي تحتاج إلى فترة طويلة لهضمها، مثل معكرونة من الحبوب الكاملة، الأرز البني".
وأوضحت أنه عند الإصابة بداء السكري بنوعيه لا توجد أطعمة محظورة. لكن يجب اتباع نظام غذائي صحيح وعقلاني يأخذ في الحسبان مستوى السكر بالدم وشدة المرض.