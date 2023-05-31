جدلية مرضى السكري والحلويات.. طبيبة روسية تفنّد الأسطورة الرئيسة

وقالت وفق "روسيا اليوم": "لا حاجة إلى التخلي تماماً عن تناول الحلويات المفضلة. لكن من المهم التقليل من تناولها، وكذلك السكر بصورة عامة. وبدلاً من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات "البسيطة" يجب تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات "المعقّدة" التي تحتاج إلى فترة طويلة لهضمها، مثل معكرونة من الحبوب الكاملة، الأرز البني".