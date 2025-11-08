هل إنجاب المزيد من الأطفال يؤثر على صحة وعمر الأم؟.. دراسة فنلندية تحسم الجدل

وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" (Science Advances)، أن الأم التي أنجبت طفلًا واحدًا عاشت بمتوسط 71.6 عامًا، في حين أن الأم التي أنجبت 15 طفلًا توفيت بمتوسط عمر 64.3 عامًا، ما يعني أن كل طفل إضافي يُقلل من متوسط عمر المرأة بنحو ستة أشهر.