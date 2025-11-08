هل إنجاب المزيد من الأطفال يؤثر على صحة وعمر الأم؟.. دراسة فنلندية تحسم الجدل

كشفت دراسة فنلندية جديدة عن أدلة واضحة تشير إلى أن إنجاب عدد أكبر من الأطفال قد يُقلل من متوسط عمر المرأة، خصوصًا في ظل الظروف البيئية القاسية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، ركّز البحث، الذي أجراه باحثون من جامعات جرونينجن وإكستر وتوركو، على المجاعة الكبرى التي ضربت فنلندا في ستينيات القرن التاسع عشر، واعتُبرت من أكثر الفترات قسوة في تاريخ البلاد.
وبتحليل سجلات تاريخية تغطي نحو 250 عامًا، فحص الفريق العلمي تاريخ حياة 4684 امرأة فنلندية، وتبيّن أن النساء اللواتي عشن فترة المجاعة خلال سنوات الإنجاب (من 19 إلى 45 عامًا) كانت أعمارهن أقصر كلما ازداد عدد الأطفال الذين أنجبنهم.
وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" (Science Advances)، أن الأم التي أنجبت طفلًا واحدًا عاشت بمتوسط 71.6 عامًا، في حين أن الأم التي أنجبت 15 طفلًا توفيت بمتوسط عمر 64.3 عامًا، ما يعني أن كل طفل إضافي يُقلل من متوسط عمر المرأة بنحو ستة أشهر.
وقال إيوان يونغ، الباحث الرئيسي من جامعة جرونينجن: "تتناقض هذه النتائج مع الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول علاقة الإنجاب بالشيخوخة، إلا أنه في ظل الظروف القاسية، يبدو أن الجهد الإنجابي يؤثر بوضوح على متوسط العمر".
وأضاف الباحثون أن هذا التأثير لم يُلاحظ لدى النساء اللواتي لم يعشن فترة المجاعة أو تعرضن لها في مراحل عمرية مختلفة، مما يشير إلى أن الإجهاد البيئي يُضاعف التكلفة البيولوجية للإنجاب.
وأوضح التقرير أن الدراسة تُعد من أوضح الأدلة العلمية حتى الآن على النظرية التي تقول إن الجهد الإنجابي يمكن أن يُسرّع الشيخوخة عندما تكون الموارد نادرة.