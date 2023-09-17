قبل جلسة "الليزر".. هنا نصائح من "الغذاء والدواء" عليك اتباعها

وأضافت: لسلامتكم في أقسام الجلدية والليزر، تأكد من قراءة جميع التعليمات الموجودة في ورقة إقرار المريض قبل البدء بجلسة الليزر، واسأل الطبيب عن الآثار الجانبية المحتملة لجلسة الليزر، واحرص على ارتداء نظارات الحماية من خطر أشعة الليزر وتأكد من خلوها من أي كسر أو خدوش.