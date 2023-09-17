قبل جلسة "الليزر".. هنا نصائح من "الغذاء والدواء" عليك اتباعها

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تعليمات إلى المرضى في أقسام الجلدية والليزر.
وقالت الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى: لسلامتك اقرأ التعليمات الموضحة في ورقة إقرار المريض قبل بدء جلسة الليزر، واستخدم نظارات الحماية لتجنب خطر الأشعة.
وأضافت: لسلامتكم في أقسام الجلدية والليزر، تأكد من قراءة جميع التعليمات الموجودة في ورقة إقرار المريض قبل البدء بجلسة الليزر، واسأل الطبيب عن الآثار الجانبية المحتملة لجلسة الليزر، واحرص على ارتداء نظارات الحماية من خطر أشعة الليزر وتأكد من خلوها من أي كسر أو خدوش.
كما نصحت بطلب المريض استبدال النظارات في حال وجود كسر أو خدش بها، والتأكد من ملائمتها للجهاز، فلكل جهاز ليزر نظارة خاصة به بناءً على الطول الموجي.