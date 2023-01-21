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لتجنب النزلات المعوية.. اتبع هذه النصائح

أبرزها الحرص على النظافة وغسل اليدين
لتجنب النزلات المعوية.. اتبع هذه النصائح
سبق
سبق

وجّهت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب النزلات المعوية.

ونصحت الوزارة بضرورة الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة.

وأضافت أن الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الخضراوات والفواكه؛ ضروري.

وتابعت في إنفوجراف توعوي: أن ترك الغذاء مكشوفًا في الهواء الطلق يعرّضه للغبار والذباب والهوام، مشددة على ضرورة أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة، أو المغلية قبل الاستخدام.

ونصحت أخيرًا بعدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة الجائلين.

وزارة الصحة
النزلات المعوية

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