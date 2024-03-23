طبيب مختص: نظام السعرات الحرارية فاشل.. وهذه الطريقة الأفضل للتحكم في الوزن

وختم الطبيب المختص منشوره بضرورة التركيز على نوعية الأكل، وتوقيت الأكل، مع عدم إهمال العوامل الأساسية، مثل النوم والضغوطات، قائلاً: "مختصر الكلام: الاعتماد على نظام السعرات الحرارية للتحكم بالوزن فاشل، والأهم منه هو التركيز على نوعية الأكل، أو توقيت الأكل، مثلاً بالصيام المتقطع، وعدم إهمال العوامل الأساسية، مثل: إدارة الضغوط، والحصول على قسط جيد من النوم. شخصيًّا، أعتقد أن أنظمة الصيام المتقطع فاعليتها عالية جدًّا في التحكم بالوزن".