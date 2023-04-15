"تأخير الدورة الشهرية بحبوب منع الحمل".. مضاعفات وآثار في كبسولة من "الصحة"

تحت وسم #رمضانك_مفتاح، نصحت وزارة الصحة النساء بمراجعة الطبيب عند الرغبة في تأخير موعد الدورة الشهرية بغرض أداء العمرة أو صيام رمضان كاملاً، مشيرة إلى أن استخدام العقاقير قد يجلب آثاراً ومضاعفات.
وأوضحت "الصحة"، عبر حسابها على "تويتر"، أن من الآثار الجانبية التي قـد تـحـدث عنـد تأجيـل مـوعـد الـدورة الـشـهـريـة باستخدام حبوب منع الحمل: "الصـداع، واحتقان الثدي، واضطرابات المزاج والهرمونات، والغثيان".
وبيّنت أن من المـضـاعـفـات الـتـي قـد تحـدث نتيجـة تأجيـل مـوعـد الـدورة الشهـريـة: "صعوبة تحديد مـا إذا كـنـتِ حـامـلاً أو لا، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والنزيف المفاجئ".