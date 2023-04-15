"تأخير الدورة الشهرية بحبوب منع الحمل".. مضاعفات وآثار في كبسولة من "الصحة"

تحت وسم #رمضانك_مفتاح، نصحت وزارة الصحة النساء بمراجعة الطبيب عند الرغبة في تأخير موعد الدورة الشهرية بغرض أداء العمرة أو صيام رمضان كاملاً، مشيرة إلى أن استخدام العقاقير قد يجلب آثاراً ومضاعفات.