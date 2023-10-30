مرض شائع بالقلب يثير مخاطر الإصابة بالخرف.. دراسة بريطانية تكشف عن العلاقة بينهما

وتبيّن أن الدواء هو أحد العوامل التي يبدو أنها تلعب دورًا كبيرًا في التوسط في المخاطر؛ إذ اكتشف الباحثون أنه بالنسبة للأفراد الذين يعانون الرجفان الأذيني، وتم علاجهم بالديجوكسين، فإنهم بالعلاج المضاد للتخثر عن طريق الفم وعلاج الأميودارون لم يكن لديهم خطر أكبر للإصابة بالاختلال المعرفي المعتدل مقارنة بالمجموعة التي لا تحتوي على الرجفان الأذيني.