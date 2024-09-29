5 خطوات تقي الحامل مضاعفات سكر الدم.. "الضمان الصحي": 15 ألفًا لتغطية الولادة

أكد مجلس الضمان الصحي بالمملكة أن هناك 5 خطوات للوقاية من مضاعفات عدم السيطرة على سكر الدم أثناء الحمل.
وأوضح المجلس، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن "زيارة الطبيب بانتظام، ومراقبة مستويات سكر الدم، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأدوية أو الأنسولين إن وصفها الطبيب" هي خطوات خمس للوقاية من مضاعفات عدم السيطرة على سكر الدم أثناء الحمل.
كما أكد أن "الضمان يضمن تغطية تكاليف متابعة الولادة للمرأة الحامل بحد أقصى 15 ألف ريال خلال مدة الوثيقة".
وأوضح أن عدم السيطرة على مستويات سكر الدم قد يسبّب مشاكل للأم الحامل وطفلها أثناء الحمل، مثل: كثرة السائل الذي يحيط بالجنين، أو الإصابة بتسمم الحمل، أو ارتفاع خطر إصابة الأم بداء السكري من النوع الثاني مستقبلًا.
وشدد المجلس على أن متابعة الحامل المنتظمة للطبيب تقي من حدوث المضاعفات أثناء الحمل.