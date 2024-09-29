5 خطوات تقي الحامل مضاعفات سكر الدم.. "الضمان الصحي": 15 ألفًا لتغطية الولادة

قد يسبّب عدم السيطرة على مستويات سكر الدم مشاكل للأم الحامل وطفلها في أثناء الحمل، مثل: كثرة السائل الذي يحيط بالجنين، أو الإصابة بتسمم الحمل، أو ارتفاع خطر إصابة الأم بداء السكري من النوع الثاني مستقبلًا ..

متابعتك المنتظمة للطبيب تقيك حدوث المضاعفات في أثناء الحمل، ولكن كيف… pic.twitter.com/G1j7dQa8VY