لتفادي أمراض مزعجة.. 6 خطوات لتفادي المخاطر عند تقليم الأظافر

وتحتاج العناية بالأظافر إلى استخدام الصابون من أجل التنظيف على نحو محكم، فيما ينبغي أن تكون أدوات التقليم معقمة ونظيفة، ولاسيما عند استخدام المقص الواحد من قِبل أفراد العائلة بشكل مشترك، أو في صالونات خارجية للعناية بالجسم.