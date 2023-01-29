"الغذاء والدواء": لقاح فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري يقيان من الإصابة بسرطان عنق الرحم

وأضافت أن فيروس الورم الحليمي هو عدوى تسبّبها مجموعة من الفيروسات الشائعة جداً في جميع أنحاء العالم وتُصيب الجهاز التناسلي وغالباً تنتقل من خلال التلامس الجلدي دون أي علامات أو أعراض، ويمكن أن تسبّب الثآليل التناسلية أو سرطان عنق الرحم.