احذروا.. التهاب الكبد ينعكس في العينين بعارض صامت

ولا تحتاج الحالات المتوسطة من التهاب الكبد "أ" إلى الخضوع للعلاج، إذ يتعافى معظم المرضى تمامًا من دون حدوث ضرر دائم في الكبد، ولكن، في حالات نادرة، يمكن أن يسبب التهاب الكبد "أ" فقدانًا لوظائف الكبد، خاصة في كبار السن أو المصابين بأمراض الكبد المزمنة، وقد يحتاج بعض المصابين بفشل الكبد الحاد إلى زراعة كبد.