خطوات سهلة.. "أبل" تسهّل مراقبة أجهزة الأطفال خوفاً من الوصول للمحتوى غير اللائق

يخشى الآباء والامهات على أبنائهم مما قد يشاهدونه "أونلاين"، أو من إقبالهم على إنفاق المال إلكترونياً عن طريق الخطأ، في ظل الانفتاح الكبير الذي وفّره عصر الإنترنت، إلا أن ما لا يدركه كثيرون أنه يمكن التحكم بسهولة في هذه المشكلة من خلال أجهزة "أبل".