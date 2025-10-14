دراسة تحذر: تخطي وجبة الإفطار يزيد مخاطر الأمراض المزمنة بـ26%

وأكد الباحثون أن "الانتظام في تناول وجبة الإفطار يساعد في الحفاظ على استقرار عملية التمثيل الغذائي". كما أشاروا إلى أن تخطي الإفطار قد يؤثر سلبياً على وظائف الدماغ ويزيد خطر القلق والاكتئاب. شدد العلماء على أن "تجاهل وجبة الإفطار عامل خطر للأمراض المزمنة".