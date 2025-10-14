دراسة تحذر: تخطي وجبة الإفطار يزيد مخاطر الأمراض المزمنة بـ26%

كشفت دراسة صينية حديثة أن تخطي وجبة الإفطار يومياً يزيد خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة تتراوح بين 10-26%، وهي مجموعة اضطرابات تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول في الدم.
وفي الدراسة التي نشرتها مجلة " Nutrients"، حلل باحثون من جامعة نينغشيا الصينية بيانات تسع دراسات شملت عشرات الآلاف من الأشخاص.
أظهرت النتائج أن مَن يتخطون الإفطار أكثر عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول.
وأكد الباحثون أن "الانتظام في تناول وجبة الإفطار يساعد في الحفاظ على استقرار عملية التمثيل الغذائي". كما أشاروا إلى أن تخطي الإفطار قد يؤثر سلبياً على وظائف الدماغ ويزيد خطر القلق والاكتئاب. شدد العلماء على أن "تجاهل وجبة الإفطار عامل خطر للأمراض المزمنة".