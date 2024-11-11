عادة ترهق الآباء خاصة ليلاً.. 3 خطوات لمساعدة الرضيع على النوم دون حمله أو هزّه

يستمتع الآباء في الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعادة حمل الرضيع وعناقه وهزه حتى ينام، لكن هذه العادة تصبح أمرًا مرهقًا بعد وقت قصير، عندما يرفض الطفل النوم دون هزه، وقد يستيقظ بعد وقت قصير من وضعه في سريره، وتزيد المشكلة ليلاً، وهنا يجب على الآباء التوقف عن هذه العادة، حسب الخبراء الذين يضعون بضع خطوات لذلك.