أحدهما يستدعي الاتصال بالطوارئ فورًا.. طبيب أمريكي يحذر من أخطر نوعين من الصداع

وعادةً يزداد ألم الصداع الذي تسببه أورام الدماغ عند الاستيقاظ صباحًا، لكن يمكن الشعور به في أي وقت، ويصاب بعض الأشخاص بحالات صداع توقظهم من النوم، وكثيرًا ما تسبب حالات الصداع الناتجة عن أورام الدماغ ألمًا يزداد سوءًا مع السعال أو الإجهاد، غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بأورام الدماغ أن الصداع الذي يشعرون به يشبه الصداع الناتج عن التوتر، بينما يشبهه بعض الأشخاص بالشقيقة (الصداع النصفي).