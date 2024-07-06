"تغير قواعد اللعبة".. تعرّف على الطريقة المثلى للتحكم بنسبة الكوليسترول في جسمك

وتابعت "كورتني": "ستساعد البروتينات الخالية من الدهون على زيادة كتلة العضلات، وموازنة نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب بشكل عام. كما أن المأكولات البحرية مليئة بالدهون المضادة للالتهابات أيضًا وينبغي تضمينها في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع. كما ثبت أن البطاطا الحلوة والحبوب الخالية من الغلوتين تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وكذلك التوت الأزرق والتوابل، مثل الكركم والزنجبيل، وكذلك الشاي الأخضر".