من قنديل البحر إلى مرق العظام.. أطعمة غير مألوفة لشدّ البشرة ومقاومة التجاعيد

يرصد تقرير صحي اتجاه متنامٍ للاعتماد على أطعمة "غير مألوفة" لمواجهة تجاعيد البشرة، ودعم مرونة الجلد وتحفيز إنتاج الجسم للكولاجين خاصة مع التقدم في العمر.
قنديل البحر: كنز بحري يعزز الكولاجين
ووفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يتصدر قنديل البحر القائمة بصفته طبقاً تقليدياً في شرق آسيا يُقدَّم بارداً مع زيت السمسم وصلصة الصويا، أو مقلياً، وقد عاد للاهتمام العالمي بوصفه مصدراً غنياً بالكولاجين.
يقول الدكتور راج داسغوبتا: "يحتوي قنديل البحر على نسبة عالية من الكولاجين، الذي يساعد في شد البشرة والحفاظ على مرونتها… ومع التقدم في السن يقل إنتاج هذا البروتين، فتظهر التجاعيد والترهّل".
كما يشير إلى أن "تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين قد يكون أكثر فاعلية من الكريمات الموضعية"، وتؤكد دراسات تغذية أن قناديل البحر منخفض السعرات وعالي البروتين، وأن الكولاجين يشكّل نحو نصف بروتينه الكلي في الأنواع المأكولة، ما يعزز وجاهة استخدامه كمصدر غذائي للكولاجين.
مرق العظام.. إكسير الجمال الطبيعي
في المقابل، يبرز مرق العظام ونخاعه كأحد أغنى المصادر الطبيعية بالكولاجين. يُحضَّر بغلي العظام مع الخضار وخلّ خفيف لساعات طويلة، وأصبح جزءاً من روتين جمال لدى بعض نجمات السينما.
وعلى مستوى تجارة مرق العظام، تتوقع تقارير أن يبلغ حجم سوق مرق العظام عالمياً نحو 2.8 مليار دولار بحلول 2034، مدفوعاً بميل المستهلكين نحو الأغذية الوظيفية والطبيعية.
الكولاجين وحده لا يكفي.. نمط حياة متكامل
مع ذلك، يشدد الأطباء على أن الحفاظ على شباب البشرة لا يعتمد على الطعام وحده؛ فشرب الماء بانتظام، واستخدام واقٍ شمسي يومي، ودعم النظام الغذائي بفيتامين C تبقى ركائز مكملة لحماية الكولاجين وتأخير علامات الشيخوخة.