من قنديل البحر إلى مرق العظام.. أطعمة غير مألوفة لشدّ البشرة ومقاومة التجاعيد

كما يشير إلى أن "تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين قد يكون أكثر فاعلية من الكريمات الموضعية"، وتؤكد دراسات تغذية أن قناديل البحر منخفض السعرات وعالي البروتين، وأن الكولاجين يشكّل نحو نصف بروتينه الكلي في الأنواع المأكولة، ما يعزز وجاهة استخدامه كمصدر غذائي للكولاجين.