"الصحة" توجه 5 نصائح مهمة لفصل الشتاء لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد

قدّمت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عِش بصحة" مجموعة من النصائح الصحية الهامة لفصل الشتاء، بهدف تعزيز الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر الأمراض الموسمية، وطرق الوقاية منها.
وأكدت الوزارة على أهمية تناول الغذاء الغني بالألياف والبروتين مثل الخضراوات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات، إضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام لدعم جهاز المناعة والمساعدة على ضبط الوزن.
وشددت الوزارة على تجنب إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، لما قد يسببه من أخطار صحية، إلى جانب ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع بداية فصل الشتاء.
واختتمت "الصحة" نصائحها بالتنبيه إلى أهمية شرب كميات كافية من الماء خلال الأيام الباردة، لتفادي حالات الجفاف التي قد يغفل عنها البعض بسبب انخفاض الشعور بالعطش.