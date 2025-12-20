"الصحة" توجه 5 نصائح مهمة لفصل الشتاء لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد

وشددت الوزارة على تجنب إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، لما قد يسببه من أخطار صحية، إلى جانب ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع بداية فصل الشتاء.