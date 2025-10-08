خبير بريطاني: النوم والرياضة لا الفيتامينات.. الطريق الحقيقي لمناعة قوية ضد الزكام في الشتاء

وأوضح ديفيس أن الفيتامين "سي" لا يمنع الإصابة بالزكام كما هو شائع، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت أن من يتناولونه بانتظام يتعافون أسرع بنسبة طفيفة لا تتجاوز 8%. كما حذر من الإفراط في تناول الزبادي البروبيوتيك الذي تروّج له بعض الشركات باعتباره مقوياً للمناعة، موضحاً أن الأبحاث لم تثبت فعاليته.