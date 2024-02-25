دراسة أمريكية: استهلاك البروتين بكثرة قد يسبّب سكتة دماغية مفاجئة.. وباحثون اعترضوا عليها

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف فريق البحث أنه بمجرد استهلاك البروتين، يتم تفكيكه في الجسم إلى أحماض أمينية تستخدم لإصلاح ألياف العضلات الممزقة مع المساعدة في إنماء ألياف جديدة.. لكن إذا كان الشخص لا يمارس الرياضة، فسيتم التخلص من البروتينات غير المستخدمة خارج الجسم عن طريق الكلى وإفرازها في البول.