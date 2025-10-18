لا يحتاج لعلاج مكلف.. 5 تغييرات بسيطة في النظام الغذائي تخلّصك من الانتفاخ المزعج

يشكو كثيرون من الانتفاخ المزعج الذي يُشعرهم بالامتلاء حتى بعد تناول وجبات خفيفة، ويؤثر في نشاطهم اليومي وراحتهم. لكن الخبر الجيد أن الانتفاخ لا يحتاج غالبًا إلى علاجات مكلفة، إذ يمكن تقليله بخطوات بسيطة ومستدامة في نمط الأكل والحياة.
ووفقًا لموقع "WebMD"، فإن بعض التغييرات الصغيرة في نوعية الطعام وطريقة تناوله يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تخفيف الانتفاخ وتحسين الهضم.
هناك أطعمة تُعد من أبرز مسببات الانتفاخ، مثل الخضراوات الصليبية (البروكلي والقرنبيط) والأطعمة الغنية بـ"الفركتوز" و"الرافينوز". ينصح الخبراء بقراءة ملصقات التغذية بعناية وتقليل تناول هذه الأطعمة تدريجيًا.
رغم أن الألياف ضرورية للهضم، فإن الإفراط في تناولها قد يُسبب الغازات. لذا يُنصح بتناول الألياف مع الكربوهيدرات وزيادتها تدريجيًا، مع شرب كميات كافية من الماء لدعم عملية الهضم وتجنب الانتفاخ.
يُفضل تناول الطعام ببطء وتجنّب الكلام أثناء المضغ لتقليل كمية الهواء المبتلع. كما يُنصح بتناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبات كبيرة، ما يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.
مضغ العلكة وشرب المشروبات الغازية من العادات التي تزيد كمية الهواء في المعدة، وبالتالي ترفع احتمال حدوث الانتفاخ. التخلي عن هذه العادات يساهم بشكل واضح في تقليله.
تشير دراسات إلى أن المشي لمدة عشر دقائق بعد الأكل يخفف الانتفاخ بفعالية تفوق بعض العلاجات الدوائية، إذ تساعد الحركة على تنشيط الجهاز الهضمي وتقليل تراكم الغازات.