لا يحتاج لعلاج مكلف.. 5 تغييرات بسيطة في النظام الغذائي تخلّصك من الانتفاخ المزعج

يشكو كثيرون من الانتفاخ المزعج الذي يُشعرهم بالامتلاء حتى بعد تناول وجبات خفيفة، ويؤثر في نشاطهم اليومي وراحتهم. لكن الخبر الجيد أن الانتفاخ لا يحتاج غالبًا إلى علاجات مكلفة، إذ يمكن تقليله بخطوات بسيطة ومستدامة في نمط الأكل والحياة.