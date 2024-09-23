المكسرات.. "مُفرحات" تُقوِّي الذاكرة والاستذكار وتُساعد على تخفيف الوزن

أيضًا يجب عدم إضافة الملح إليها؛ حتى لا يتسبب في رفع الضغط نتيجة للصوديوم المكوِّن لملح الطعام. والأمر نفسه ينطبق على السكر؛ إذ تتم إضافة السكر إليها في بعض الأحيان. ويجب أن يتم شراء المكسرات طازجة قدر الإمكان من مكان يقوم بتخزينها بشكل جيد؛ حتى يمكن تجنُّب المادة الضارة التي تنمو على المكسرات في الأماكن سيئة التهوية.