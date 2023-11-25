يحسّن أداء الرجال ويقلل خطر الجلطات للنساء.. هنا "5 ميزات صحية للبرتقال"

وبالإضافة إلى ذلك ثبت أن تناول البرتقال يحسّن الأداء المعرفي لدى الرجال، ويقلل من خطر إصابة النساء بالجلطة الدماغية، ومع ذلك فالكثيرون لا يدركون حتى بعض فوائد هذا النوع من الحمضيات.