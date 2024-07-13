"الصحة": 6 أضرار للتعرض للشمس وهذه طرق فعالة للوقاية

ووفق إنفوجرافيك نشرته "صحة الشرقية": قدمت "الصحة" روشتة بأفضل طرق الوقاية؛ منها استخدام واقي الشمس، وارتداء النظارة الشمسية، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والبقاء في الظلّ ما بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية".