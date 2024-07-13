"الصحة": 6 أضرار للتعرض للشمس وهذه طرق فعالة للوقاية

حذّرت وزارة الصحة من أضرار التعرض لأشعة الشمس خلال الفترة الحالية، خاصة مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حول ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بمناطق عدة؛ منها الشرقية تصل إلى 51 مئوية.
وأوضحت الصحة أن أضرار التعرض لأشعة الشمس لساعات أطول تتمثل في "التعرض للحروق، وجفاف البشرة، وضربة الشمس، ومشاكل بالعين مثل الماء الأبيض، وخطورة الإصابة بسرطان الجلد، بالإضافة إلى ظهور تجاعيد وتصبغات جلدية".
ووفق إنفوجرافيك نشرته "صحة الشرقية": قدمت "الصحة" روشتة بأفضل طرق الوقاية؛ منها استخدام واقي الشمس، وارتداء النظارة الشمسية، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والبقاء في الظلّ ما بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية".