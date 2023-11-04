دراسة طبية تحذّر من تأثير الاستخدام الكثيف للجوّال على عدد الحيوانات المنوية

ووفق الدراسة، يؤثر العقم في نحو 17% من الأزواج بجميع أنحاء العالم، ونحو 50% من الحالات يُعزى إلى الرجل، في حين لم يُفهم بعد تماماً سبب ضعف جودة السائل المنوي، إلا أنه معروف أن عوامل مختلفة، مثل: السمنة واستهلاك الكحول والتدخين والإجهاد، ترتبط بانخفاض عدد الحيوانات المنوية.