دراسة طبية تحذّر من تأثير الاستخدام الكثيف للجوّال على عدد الحيوانات المنوية

كشفت دراسة طبية قام بها باحثون سويسريون ونُشرت في الموقع العلمي "newsmedical"، عن العلاقة بين استخدام الهاتف المحمول، وانخفاض أعداد الحيوانات المنوية لدى الذكور.
ووفق الدراسة، يؤثر العقم في نحو 17% من الأزواج بجميع أنحاء العالم، ونحو 50% من الحالات يُعزى إلى الرجل، في حين لم يُفهم بعد تماماً سبب ضعف جودة السائل المنوي، إلا أنه معروف أن عوامل مختلفة، مثل: السمنة واستهلاك الكحول والتدخين والإجهاد، ترتبط بانخفاض عدد الحيوانات المنوية.
وأظهرت الدراسة أن الرجال الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بشكلٍ كبيرٍ يعانون انخفاضاً بنسبة 21% في تركيز الحيوانات المنوية، وانخفاضاً بنسبة 22% مقارنةً بأولئك الذين نادراً ما يستخدمون الهواتف المحمولة (مرة واحدة في اليوم أو الأسبوع).
وكشفت الدراسة أيضاً عن أن 85.7% من الرجال الذين يضعون هواتفهم المحمولة في جيوبهم (عندما لا تكون قيد الاستخدام) لم يؤثر ذلك في جودة السائل المنوي لديهم، مما يؤكّد عدم تأثر السائل المنوي بموضع الهاتف في حال عدم استخدامه.
وأكّدت الدراسة أيضاً أن الاستخدام الكبير للهاتف المحمول على الصعيد العالمي يعني زيادة التعرُّض للترددات الكهرومغناطيسية، وهو ما يؤثر في الصحة الإنجابية للذكور.