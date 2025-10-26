"المعطف الأبيض" قد يخدع المرضى.. 40% معرضون لضغط مزمن خلال 4 سنوات

أوضح استشاري القلب الدكتور خالد النمر، أن ظاهرة "الضغط المرتبط بالمعطف الأبيض" تُعد من الحالات الشائعة التي يظهر فيها ارتفاع ضغط الدم داخل العيادة فقط، بينما تكون قراءاته طبيعية عند قياسه في المنزل.
وبيّن النمر أن نحو 40% من هؤلاء المرضى يُصابون لاحقًا بضغط دم مزمن خلال فترة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام.
وأشار إلى أنه كلما كانت قراءة الضغط داخل العيادة أعلى، زادت احتمالية وسرعة تحوّله إلى ارتفاع دائم في ضغط الدم.
وشدد على أهمية المتابعة الدورية وقياس الضغط المنزلي بانتظام لتجنّب التأخر في التشخيص، مؤكداً أن الاكتشاف المبكر يساعد على التحكم بالمرض وتقليل مضاعفاته.