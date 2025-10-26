"المعطف الأبيض" قد يخدع المرضى.. 40% معرضون لضغط مزمن خلال 4 سنوات

أوضح استشاري القلب الدكتور خالد النمر، أن ظاهرة "الضغط المرتبط بالمعطف الأبيض" تُعد من الحالات الشائعة التي يظهر فيها ارتفاع ضغط الدم داخل العيادة فقط، بينما تكون قراءاته طبيعية عند قياسه في المنزل.