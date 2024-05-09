"النمر" يحذر من مزاولة الرياضة في النادي والجسم مرهق من العمل

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نبهت إلى أنه يجب على المصابين بأمراض مزمنة مثل: أمراض القلب، وأمراض الرئة، أو مرض السكري استشارة الطبيب لمعرفة أنواع وكميات النشاط البدني الآمن لهم.