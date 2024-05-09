"النمر" يحذر من مزاولة الرياضة في النادي والجسم مرهق من العمل

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أنه من الخطأ مزاولة الرياضة في النادي والجسم مرهق جداً من العمل ومحروم من النوم والتغذية الجيدة.
يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نبهت إلى أنه يجب على المصابين بأمراض مزمنة مثل: أمراض القلب، وأمراض الرئة، أو مرض السكري استشارة الطبيب لمعرفة أنواع وكميات النشاط البدني الآمن لهم.
وقالت الوزارة إن نقص النشاط البدني يُعد أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والأوعية والسرطان وداء السكري.
وأضافت: يعود النشاط البدني بفوائد جمة على الصحة ويسهم في الوقاية من الأمراض.
وأشارت إلى أن الخمول البدني (نقص النشاط البدني) المرتبة الرابعة عالميًا ضمن عوامل الخطر الرئيسة الكامنة وراء الوفيات.