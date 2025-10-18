"أسلحة وإشارات مرور".. دراسة: الدهون داخل الخلايا توجه "الحبيبات السامة" بدقة لقتل الفيروسات والخلايا السرطانية

من جانبه، أوضح كان بوزتوغ، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة ساينس إيمونولوجي، أن هذه النتائج "تُبرز قوة البحث القائم على الفضول العلمي"، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين تشخيص الأمراض المناعية النادرة وتطوير علاجات مناعية متقدمة للسرطان في المستقبل.