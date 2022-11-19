لتجنب الإنفلونزا هذا الشتاء.. 5 إجراءات بسيطة تنصح بها مراكز السيطرة على الأمراض

وتحدثت مراكز السيطرة عن خمسة تغييرات بسيطة يمكن إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا، بغض النظر عما إذا كنت تلقيت التطعيم أم لا، وهي:

تجنب الاتصال الوثيق

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض: "تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى. وعندما تكون مريضًا، حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين لحمايتهم من المرض أيضًا".